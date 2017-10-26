Минтруд предложил сократить квоту на иностранных работников на 20%

Минтруд РФ предложил сократить квоту на выдачу разрешений на работу иностранных граждан. Как пишет «Интерфакс», предлагается уменьшение их количества на 20%, до 140,42 тысячи человек.

В пояснительной записке указано, что уменьшение квот необходимо провести в соответствии в размером определенной потребности на 2018 год. Проект изменений согласован межведомственной комиссией и направлен на антикоррупционную экспертизу.

В 2018 году в Россию приедут, по прогнозам, более 44 тысяч рабочих, занятых на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах. Наименьший контингент, всего 836 человек, составляют продавцы, демонстраторы товаров и одежды, натурщики.