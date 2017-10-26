В НАТО предостерегли Турцию от покупки С-400 у России

Глава Военного комитета НАТО генерал Петер Павел заявил, что приобретение Турцией у России зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» может привести к негативным последствиям для турецкой стороны, сообщает Defense News.

Павел признал, что решения по вооружению национальной армии каждое государство принимает самостоятельно, по принципу суверенитета, однако отметил, что «в этом случае страна должна нести и суверенные риски, которые подобный шаг влечет».

Представитель НАТО призвал Турцию принять участие в дискуссии в рамках альянса о целесообразности сделки по приобретению у России С-400, поскольку сам факт появления российской ЗРК на территории члена НАТО «создает проблемы для союзнических активов, размещенных на территории этой страны».

Ранее власти Турции дали понять, что рассчитывают в рамках сделки по приобретению российских С-400 открыть у себя совместное производство этого вида вооружений. Российская сторона отказалась выполнить эту просьбу, и СМИ утверждали, что это может привести к срыву договоренности, несмотря на уже внесенную Анкарой предоплату за С-400.

Однако вслед за этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что проблем со сделкой по поставке Анкаре российских С-400 не существует — более того, есть планы по дальнейшему сотрудничеству в этом направлении.