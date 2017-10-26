Россия станет соинвестором строительства «город будущего» в Саудовской Аравии

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд станет одним из соинвесторов проекта строительства «города будущего» NEOM в Саудовской Аравии. Об этом он рассказал «Прайм» в кулуарах форума Future Investment Initiative.

Общий объем инвестиций оценивается в 500 млрд долларов, РФПИ намерен вложить несколько миллиардов долларов. К проекту будут привлечены ведущие российские компании, работающие в области солнечной энергетики, здравоохранения и образования, технологий искусственного интеллекта, высокоскоростного транспорта, а также портовой инфраструктуры.

«Мы говорим об инвестициях в объеме нескольких миллиардов долларов от РФПИ и партнеров. Наши российские компании также планируют инвестировать в озвученные мною сектора»,— отметил Дмитриев.

О строительстве города на берегу Красного моря объявил 24 октября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. «Город будущего» займет территорию размером 260 тысяч квадратных километров и будет обеспечиваться электроэнергией из возобновляемых источников.