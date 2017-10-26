Выход «Матильды» в широкий прокат не убедил Поклонскую прекратить борьбу

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Наталья Поклонская, известная непримиримой позицией по поводу фильма Алексея Учителя «Матильда», ждет ответа от Генеральной прокуратуры и лично ее главы Юрия Чайки.

«Были ответы публичные и частично по предыдущему видео, что оснований нет, экстремизма нет. По остальным доводам ничего. Внятного, конечно же, жду», — цитирует Поклонскую РИА Новости.

Ранее представитель надзорного ведомства Александр Куренной в его официальном телеграм-канале сообщил, что Юрий Чайка рассмотрел видеообращение депутата и не нашел оснований для проведения дополнительной проверки «Матильды».

Узнав об этом, Поклонская записала еще одно обращение с призывом все-таки обратить внимание на фильм – с учетом многочисленных, по ее словам, требований российских граждан.

Между тем «Матильда» вышла в широкий прокат, ее московскую премьеру в кинотеатре «Октябрь» охраняли десятки полицейских и сотрудники ФСО.