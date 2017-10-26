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26 октября 2017, 14:46
астрономия

Астрономы сфотографировали скопление галактик в созвездии Печи

ESO/A. Grado, L. Limatola

При помощи широкоугольного обзорного телескопа VST (VLT Survey Telescope) Европейской Южной обсерватории (ESO) астрономы получили 2,3-гигапиксельный снимок скопления галактик в созвездии Печи (Fornax Cluster), одного из самых богатых и самых близких к Млечному Пути подобных скоплений. Снимок стал одним из самых больших, когда-либо полученных в ESO.

Один из самых удивительных членов этого скопления – NGC 1316, галактика с динамичной историей, образованная слиянием нескольких галактик меньших размеров. Гравитационные возмущения, испытанные галактикой в ее бурном прошлом, оставили заметные следы в ее линзообразной структуре. Впервые наблюдавшиеся в 1970-х крупномаштабная рябь, петли и арки, погруженные в заполненные звездами внешние оболочки галактики, и сейчас продолжают активно исследоваться астрономами, которые изучают все более мелкие детали необычной структуры NGC 1316 при помощи новейшей астрономической техники и сочетания наблюдений с компьтерным моделированием.

Процессы слияния, результатом которых стало образование NGC 1316, привели к притоку газа, непрерывно подпитывающего экзотический астрофизический объект в центре галактики: сверхмассивную черную дыру массой около 150 миллионов Солнц. Этот космический монстр, аккрецируя вещество из своих окрестностей, выбрасывает исключительно интенсивные джеты частиц высоких энергий, а они, в свою очередь, формируют характерные эмиссионные полости, видимые на радиочастотах. NGC 1316 – четвертый по яркости радиоисточник на небе Земли.

В NGC 1316 также наблюдались четыре сверхновых типа Ia – объектов первостепенной важности для астрофизиков. Светимость сверхновых типа Ia имет строго определенное значение, и поэтому их можно использовать для определения расстояния до галактик, в которых они вспыхивают. В данном случае, это расстояние оказалось равным 60 миллионам световых лет. Такие “стандартные свечи” представляют огромную ценность для астрономов, так как являются незаменимым инструментом точного измерения расстояний до очень далеких оъектов. По сути дела, именно они сыграли главную роль в революционном открытии ускоряющегося расширения Вселенной.

Изображение получено телескопом VST в обсерватории ESO Параналь в рамках обозрения Fornax Deep Survey: глубокого многократного фотографирования скопления галактик в Печи. Исследовательский коллектив, выполняющий эту работу под руководством Энрикетты Йодиче (Enrichetta Iodice) из INAF и обсерватории Каподимонте в Неаполе, уже наблюдал эту область неба на VST и обнаружил слабый светящийся мост между NGC 1399 и галактикой меньшего размера NGC 1387. Телескоп VST специально предназначен для широкоугольных обозрений неба. Он обладает большим исправленным полем и оснащен специализированной 256-мегапиксельной камерой OmegaCAM. В результате VST способен быстро получать глубокие изображения больших участков неба, которые затем исследуются гораздо более крупными телескопами – такими, как Очень Большой Телескоп ESO (VLT) – для получения детальной информации об индивидуальных объектах.

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