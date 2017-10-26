Глава Каталонии отказался от идеи досрочных выборов

Глава автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемон заявил, что не видит оснований для проведения досрочных выборов в каталонский парламент, сообщает La Vanguardia.

Ранее стало известно, что Верховный суд Испании отклонил иск правительства Каталонии к официальному Мадриду, пригрозившему в ответ на проведение в сообществе референдума о независимости задействовать 155-ю статью Конституции – она позволяет, в числе прочего, лишить Каталонию статуса автономии и объявить досрочные выборы.

Ожидалось, что вслед за этим глава Каталонии выступит с объявлением о проведении досрочных выборов в регионе, однако выступление было отменено.

Пучдемон заявил, что рассмотрел возможность проведения досрочного голосования, но «нет никаких гарантий, которые бы оправдали проведение выборов».