Путин поблагодарил военных за освобождение 90% Сирии от террористов

Президент России Владимир Путин провел встречу с военными и прокурорами в ходе церемонии представления офицеров, назначенных на вышестоящие должности, и присвоения им высших воинских (специальных) званий и классных чинов, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи глава государства заявил, что от террористов освобождено более 90% территории Сирии, и поблагодарил за это российских военных: «Благодаря их мужеству, четким и профессиональным действиям, отваге удалось в корне переломить ситуацию».

Российский лидер подчеркнул: «Боевые действия против террористов — а это, подчеркну, не какие-то слабо организованные банды, а хорошо оснащенные, обученные, щедро профинансированные и мотивированные группировки, — продемонстрировали качественно возросшие возможности российских Военно-космических сил, нашей армии и флота».

Ранее в Минобороны заявили об освобождении от террористов 92,6% территории Сирии.