Обыски в театре Джигарханяна назвали «рейдерским захватом»

В офисных помещениях театра народного артиста СССР Армена Джигарханяна на Ломоносовском проспекте в Москве проводятся обыски с выемкой документов, передает ТАСС. В их проведении участвуют сотрудники полиции.

Заведующая литературной частью театра Наталья Корнеева уже назвала произошедшее «рейдерским захватом полиции». По ее словам, представители МВД заблокировали здание, и находящиеся внутри сотрудники театра не могут выйти на связь.

Причина проведения следственных мероприятий до сих пор неизвестна. СМИ связали обыски с недавно обострившимся конфликтом между Джигарханяном и его супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которую актер обвинил в хищении у него денег и доведении до инфаркта.

Недавно Джигарханян также заявил, что у него похитили российсский паспорт, по этому факту заведено уголовное дело по ст. 325 УК РФ («Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия»).

СМИ утверждают, что якобы Цымбалюк-Романовская пыталась выжить престарелого супруга с поста худрука театра, но в результате вынуждена была уволиться сама.