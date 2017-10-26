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26 октября 2017, 16:11
Ксения Собчак Левада-Центр рейтинги

Собчак возглавила рейтинг недоверия «Левада-центра»

Ксения Собчак на пресс-конференции
Ксения Собчак на пресс-конференции
АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

В ходе опроса «Левада-центра», предложившего респондентам назвать политика, которому они доверяют или не доверяют больше всех, отрицательный рейтинг возглавила Ксения Собчак.

Опрос проводился 24-25 октября, уже после объявления телеведущей о ее решении участвовать в выборах президента РФ. О своем недоверии новому кандидату сообщили 16% участников опроса из 1600 опрошенных.

Прежний лидер негативного рейтинг премьер-министр Дмитрий Медведев набрал 13% голосов.

Максимальную динамику в рейтинге недоверия показал оппозиционер Алексей Навальный: если в 2013 году о недоверии ему заявили 3% респондентов, теперь показатель составил 12%.

В рейтинге доверия лидирует президент РФ Владимир Путин, которому доверяют 60% участников опроса. Его деятельность в качестве главы государства одобряют 82% опрошенных.

Второе место занял глава Минобороны Сергей Шойгу, за которого высказались 30% респондентов. Третье и четвертое меса достались главе МИД РФ Сергею Лаврову и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, которым доверяют 27% и 11% опрошенных соответственно.

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