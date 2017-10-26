Путин поручил проработать плавный отказ от долевого строительства жилья

Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином поручил министерствам проработать вопрос плавного отказа от долевого строительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Михаила Меня.

Об этом же «Ведомостям» рассказал гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник.

Михаил Мень доложил президенту, что в регионах РФ до конца года запланировано введение в эксплуатацию 140 домов-долгостроев, еще 187 объектов — в 2018 году. В настоящее время в стране есть 830 «проблемных» объектов, на 227 из них сроки ввода не определены.

По результатам доклада Владимир Путин поставил задачу перейти к проектному финансированию строек с участием банков, сообщает «Российская газета», тем более что с июля 2018 года будут ужесточены требования к застройщику.

«Рано или поздно нам нужно будет переходить на более цивилизованный рынок без договоров долевого участия, но это дело перспектив, не дело завтрашнего дня», — сказал изданию Михаил Мень.