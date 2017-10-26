Путин призвал обезопасить рунет

В ходе заседания Совета Безопасности России президент РФ Владимир Путин потребовал повысить безопасность российского сегмента интернета, пишет ТАСС.

При этом российский лидер подчеркнул, что не может быть и речи об ограничении доступа к ресурсам глобальной сети для законопослушных граждан. Путин согласился, что необходимо бороться с пропагандой радикальных настроений, пресекать материалы, оправдывающие терроризм и экстремизм, но необходимо строго уважать конституционное право на получение и распространение информации.

Российский президент отметил, что правоохранительные органы в последнее время стали все чаще пресекать деятельность вербовщиков террористических группировок, но обратил внимание на рост угроз в киберпространстве и масштаб киберпреступлений.

«Ряд стран уже фактически поставили информационные технологии на военную службу, формируют свои кибервойска, а также активно используют информационное поле для ослабления конкурентов, продвижения своих экономических и политических интересов, для решения геополитических задач в целом, в том числе в качестве фактора так называемой мягкой силы», — подчеркнул Путин, и призвал прогнозировать потенциальные угрозы и риски, заранее планируя ответные меры.

Президент потребовал активнее сотрудничать по созданию международной системы информационной безопасности, так как кибербезопасность имеет для России стратегическое значение.

Владимир Путин также предложил усилить персональную ответственность чиновников за кибербезопасность. Он отметил, что нужно усилить взаимодействие ведомственных сегментов.