Объявлены финалисты «Русского Букера»

Жюри литературной премии «Русский Букер» опубликовало финальный список претендентов на награду в 2017 году.

Из допущенных к конкурсу 75 авторов в шорт-лист вошли шесть: Михаил Гиголашвили («Тайный год»), Игорь Малышев («Номах. Искры большого пожара»), Владимир Медведев («ЗАХХОК»), Александр Мелихов («Свидание с Квазимодо»), Александра Николаенко («Убить Бобрыкина»), Дмитрий Новиков («Голомяное пламя»).

Лауреат премии будет объявлен 5 декабря, его определит жюри в составе поэта Алексея Пурина, литературоведа Артема Скворцова, директора Пензенской областной библиотеки Марины Осиповой, а также обладателей «Русского Букера» двух последних лет, Петра Алешковского (председатель жюри) и Александра Снегирева.

Победитель конкурса получит премию в размере 1,5 млн рублей. Остальные финалисты получат по 150 тысяч рублей.