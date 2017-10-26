Путин похвалил ФСБ за поимку 30 иностранных агентов и 200 шпионов

На церемонии представления назначенных на вышестоящие должности офицеров и присвоения высших воинских званий и классных чинов, которая состоялась сегодня в Кремле, президент РФ Владимир Путин высоко оценил «серьезные результаты» службы сотрудников российских силовых ведомств.

Особое внимание глава государства уделил итогам работы в сфере контрразведки за первую половину нынешнего года, сообщила пресс-служба Кремля. «Пресечена деятельность 30 кадровых сотрудников иностранных разведок и более 200 лиц, которые подозреваются в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами», – сообщил Путин.

По его словам, эта работа необходима для повышения эффективности обеспечения национальной безопасности. «Нужно добывать и анализировать имеющуюся и поступающую информацию, прогнозировать развитие событий в разных регионах мира, тем более вблизи наших границ, оценивать все факторы и риски с точки зрения угроз для безопасности нашей страны», – пояснил президент РФ.

Главной из этих угроз он считает терроризм, в борьбе с которым российские спецслужбы также достигли успехов: с начала года ФСБ уничтожила десятки бандитов, задержала около 800 членов бандформирований, ликвидировала 66 террористических и экстремистских ячеек. По словам Путина, эти действия позволили предотвратить 43 «преступления террористической направленности».