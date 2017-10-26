Столтенберг назвал Украину главной причиной проблем между НАТО и Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что украинский конфликт глубоко и сильно влияет на отношения России и НАТО. Об этом он заявил на пресс-конференции, состоявшейся после заседания Совета НАТО-Россия, сообщает «Интерфакс».

Столтенберг отметил, что между НАТО и Россией существуют основополагающие разногласия, которые влияют на безопасность и стабильность в евроатлантическом регионе.

Генсек НАТО назвал положение дел хрупким и определил его как приоритетное в ситуации урегулирования конфликта на Востоке Украины.

«Диалог идет непросто, но именно по этой причине он так важен», — добавил Столтенберг. Он также заявил, что приветствует дипломатические усилия по продвижению и выполнению минских соглашений всеми сторонами.