СМИ назвали имена подозреваемых в хищениях в Центре им. Хруничева

Следственный комитет РФ нашел виновных в хищениях при модернизации производства ракет-носителей «Ангара», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Изданию стало известно, что следователи подозревают в преступлении бывшего топ-менеджера Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева Александра Позднякова, замглавы «Спецстройсервиса» Виктора Тарасова и главу компании «Станкомашкомплекс» Вячеслава Логвиненко. По существующей версии, в 2013 году они поставили более дешевые аналоги вместо указанных в договоре швейцарских токарных станков Schaublin. Нанесенный ущерб оценивается в 20 млн рублей.

Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере было предъявлено Вячеславу Логвиненко 19 октября. Организатором мошеннической схемы считается Виктор Тарасов, все остальные фигуранты дела, включая подчиненную Логвиненко Юлию Баркову, считаются его подельниками.