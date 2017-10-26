В Таиланде началась пятидневная церемония погребения короля Рамы IX‍

В Таиланде началась церемония погребения усопшего Пхумипона Адульядета (Рама IX), сообщает Associated Press.

Монарх скончался 13 октября 2016 года в возрасте 88 лет. Он находился на престоле дольше всех других монархов в новейшей мировой истории – 70 лет.

Церемония погребения останков короля продлится пять дней. Забальзамированное тело будет доставлено на специальной колеснице к королевскому крематорию. Руководит церемонией король Маха Вачиралонгкон (Рама X), сын Пумипона Адульядета. Траурную процессию сопровождают сотни военнослужащих.