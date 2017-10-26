Трамп упрекнул Россию во вреде процессу урегулирования по КНДР

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что хорошие отношения между Москвой и Вашингтоном помогли бы урегулировать северокорейский кризис.

«Я думаю, было бы великолепно, если бы мы поладили с Россией. Я не считаю это чем-то неправильным. Это держава, ядерная держава. Думаю, что у нас могли бы быть хорошие отношения», — отметил он.

Трамп сообщил, что США уже работают в этом отношении совместно с Китаем, но было бы «великолепно», если бы к этому процессу подключилась Россия. Он подчеркнул, что пока Китай помогает США, Россия, может быть, идет другим путем и «вредит» процессу.

«И когда я говорю "может быть", думаю, что я точно знаю, о чем идет речь», — добавил Трамп.

Напомним, 16 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении ряда ограничений в отношении КНДР в ответ на проведение ею ракетно-ядерных испытаний.