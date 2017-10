Twitter запретил рекламу в аккаунтах RT и Sputnik

Социальная сеть Twitter заблокировала рекламу в аккаунтах российского телеканала RT и российского информагентства Sputnik, говорится в заявлении компании.

В сообщении отмечается: «Twitter принял решение запретить рекламу во всех аккаунтах, принадлежащих Russia Today (RT) и Sputnik, немедленно. Оно основано на работе, которую мы проводили в связи с ситуацией по вмешательству этих СМИ в президентские выборы в США в 2016 году».

Twitter has made policy decision to off-board advertising from all accounts owned by Russia Today (RT) and Sputnik: https://t.co/APlYir211t