В МВД Украины заподозрили Кадырова в причастности к покушению на Мосийчука

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко обвинил в причастности к покушению на народного депутата Игоря Мосийчука главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает «112 Украина».

«Вариантов может быть много. Заказчик один — РФ. Есть конкретные доказательства (...), в частности заявления Рамзана Кадырова от 2014 года, в которых он прямо говорил о своих намерениях убить Мосийчука», — отметил Варченко.

Покушение на нардепа Мосийчука произошло на улице Адама Мицкевича возле пятиэтажного жилого дома у редакции телеканала «Эспрессо». Лидер Радикальной партии Олег Ляшко утверждает, что после взрыва заложенной в мотоцикле бомбы от ранений скончались двое полицейских. 26 октября Мосийчук успешно перенес операцию и пришел в себя.

Причиной подозрений в адрес Рамзана Кадырова стал публичный расстрел его фотографии, который произвел в 2014 году Мосийчук. Нардеп посулил, что «придет за ним в Грозный».