СКР отказался от версии организованного нападения на Фельгенгауэр

Следственный комитет России рассматривает единственную версию нападения на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр – связанную с проблемами преступника с психикой, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

Петренко отметила, что реальных данных в пользу других версий нет, «поэтому заявления адвокатов о какой-либо скрытой подоплеке преступления или участии в нем других лиц абсолютно несостоятельны».

Представитель СКР также сообщила: «В настоящее время психическое состояние этого человека устанавливается экспертным путем».

23 октября Борис Гриц напал на охранника с газовым баллончиком, проник в гостевую комнату радиостанции, где полоснул Татьяну Фельгенгауэр по горлу ножом. Он был задержан, и 24 октября суд арестовал его до 23 декабря. Обвиняемый не смог внятно объяснить причины своего поступка.