Европейский бизнес предупредил Россию о последствиях закона о VPN

Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф направил министру связи РФ Николаю Никифорову и руководителю Роскомнадзора Александру Жарову письмо, в котором выразил обеспокоенность отключениями VPN-сервисов в России с 1 ноября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию обращения.

В документе Шауфф указывает, что частные виртуальные сети (VPN) используются не только для обхода блокировок, но и применяются подавляющим большинством международных компаний в России как мера информационной безопасности (для защиты каналов передачи данных) при ведении бизнеса. Глава АЕБ отметил, что вне закона окажется использование сервисов во внутрипроизводственных целях.

Официальный представитель Минкомсвязи Анна Ахмадиева сообщила изданию, что ведомство совместно с Роскомнадзором готовит для Ассоциации разъяснения.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сообщил РБК, что закон содержит оговорки, выводящие корпоративные VPN из-под его действия.

«Однако остается вопрос, каким образом регуляторы будут разделять VPN, который используется в корпоративных целях, и VPN, который используется для обхода блокировок», — подчеркнул Мариничев.