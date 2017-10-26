Временная администрация «Югры» нащупала новое дно «дыры» в капитале

Временная администрация, введенная в банке «Югра» по решению Центробанка РФ, в ходе проведения оценки активов и обязательств кредитной организации обнаружила, что дисбаланс между ними – так называемая дыра в капитале – может достичь 135 млрд рублей.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, ознакомившийся с письмом первого заместителя председателя ЦБ РФ Дмитрия Тулина, которое было направлено в Государственную думу еще в начале октября.

Напомним, по данным на конец июля «дыра» в капитале «Югры» оценивалась в 2,04 млрд рублей, в начале сентября – уже в 86,09 млрд рублей.

В письме Тулина также подчеркивается, что в течение года Центробанк четырежды выносил «Югре» предписания доформировать резервы в общей сложности более чем на 62 млрд рублей, но руководство банка якобы продолжало наращивать привлеченные средства физических лиц, в том числе в обход требований регулятора – выдавая им свои акции.

Кроме того, в документе указано, что дистанционный надзор и проверки позволили ЦБ РФ выявить многочисленные нарушения требований по оценке кредитного риска и наличие «серьезных проблем с качеством активов и капитала».

Ранее Центробанк неоднократно заявлял, что «Югра» предоставляла кредиты компаниям, чей масштаб деятельности не соответствовал суммам займов, а финансировала их за счет «агрессивного привлечения средств физлиц».