Правительство передаст институту Жириновского гостиницу РАН

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, возможно, будет передано здание принадлежащей Российской академии наук (РАН) гостиницы. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на близкий к Кремлю источник.

Собеседник службы сообщил, что Институту мировых цивилизаций, учрежденному Владимиром Жириновским, правительство может отдать 14-этажное здание, расположенное по адресу Ленинский проспект, д. 1/2, корп. 1.

ВВС стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил РАН и Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) подготовить предложения о передаче указанного здания Институту мировых цивилизаций.

Этот факт агентству подтвердили в РАН.