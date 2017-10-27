Состояние всех миллиардеров увеличилось до рекордных 6 трлн долларов

По итогам 2016 года совокупное состояние всех долларовых миллиардеров увеличилось на 17%, достигнув рекордных 6 трлн долларов. Об этом сообщает банк UBS, который провел совместное исследование с аудиторской компанией PwC.

Общее число миллиардеров в прошлом году увеличилось на 145 человек, достигнув 1542 человек. При этом 45 жителей планеты перестали быть миллиардерами.

Один из авторов исследования, глава отдела по работе со сверхбогатыми клиентами в UBS Йозеф Штадлер заявил, что концентрация огромных богатств в руках небольшой группы частных лиц схожа с ситуацией, которая была в 1905 году.

По итогам 2016 года впервые в истории число миллиардеров в Азии (637) превысило их количество в США — 563.