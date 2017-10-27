Суд продлил домашний арест математику Богатову

Пресненский суд Москвы продлил до 31 января 2018 года срок домашнего ареста преподавателю математики Дмитрию Богатову. Он обвиняется в призывах к терроризму и попытках организации массовых беспорядков, пишет ТАСС.

Срок следствия по делу продлен до той же даты.

Увеличение домашнего ареста было вызвано необходимостью проведения экспертиз, для которых требуются квалифицированные компьютерные познания. Представитель СК отметил, что у обвиняемого есть загранпаспорт, поэтому срок домашнего ареста необходимо продлить на три месяца. Следствие удовлетворило ходатайства Богатова о посещении необходимых ему врачей.

29 марта Евгений Богатов, по данным СК, разместил в интернете призывы к совершению 2 апреля действий экстремистского характера в центре Москвы. Свои посты он размещал с применением специального ПО, позволяющего скрыть следы своего присутствия в интернете.