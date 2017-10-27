Бывший спасатель МЧС устроил производство взрывчатки на квартире в Балашихе

В подмосковной Балашихе обнаружена подпольная лаборатория по производству взрывоопасных веществ, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации городского округа.

Лаборатория располагалась в квартире дома №7 по улице Речной, сказали там, добавив, что в квартире было найдено взрывное устройство.

Подъезд дома был эвакуирован.

Как сообщает телеграм-канал Mash (издание, близкое к Life.ru), лабораторию в своей квартире создал местный житель Александр Шаповал. Ранее, по данным издания, он работал спасателем и проходил переподготовку по линии ГО и ЧС.

Канал отмечает, что лаборатория была раскрыта случайно — «один из химиков обжег себе руку практически до мяса, когда готовил компоненты бомбы».

Когда он обратился в больницу, врачи позвонили в полицию.

Всего, по информации Mash, по делу были задержаны два человека. По их словам, они изготавливали хлопушки.