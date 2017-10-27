27 октября 2017, 18:45
Цена на нефть марки Brent впервые за полтора года превысила 60 долларов
Нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года торгуется сегодня на лондонской бирже ICE по цене выше 60 долларов за баррель.
К 18:30 мск баррель Brent стоил 60,19 доллара, поднявшись в цене почти на 1,5%. Нефть марки WTI торговалась по 53,70 доллара, прибавив 2% к уровню вчерашнего закрытия биржи.
В последний раз нефть Brent торговалась выше 60 долларов за баррель 3 июля 2015 года.
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