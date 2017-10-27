Цена на нефть марки Brent впервые за полтора года превысила 60 долларов

Нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года торгуется сегодня на лондонской бирже ICE по цене выше 60 долларов за баррель.

К 18:30 мск баррель Brent стоил 60,19 доллара, поднявшись в цене почти на 1,5%. Нефть марки WTI торговалась по 53,70 доллара, прибавив 2% к уровню вчерашнего закрытия биржи.

В последний раз нефть Brent торговалась выше 60 долларов за баррель 3 июля 2015 года.