Бюджет 2018-2020 принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2018-2020 годы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заложенный в проект бюджета доход в 2018 году составит 15,258 трлн рублей, расходы составят 16,529 трлн рублей, дефицит - 1,3% ВВП.

В 2019 году доходы запланированы в размере 15,555 трлн рублей, расходы - 16,374 трлн рублей, дефицит - 0,8% ВВП, а в 2020 году доходы заложены на уровне 16,285 трлн рублей, расходы - 17,155 трлн рублей, дефицит составит 0,8% ВВП.

При этом базовые нефтегазовые доходы бюджета в 2018 году должны составить 5,480 трлн рублей, в 2019 году - 5,247 трлн рублей, в 2020 году - 5,440 трлн рублей. Ненефтегазовые доходы в 2018 году будут равны 9,779 трлн рублей, в 2019 году - 10,307 трлн рублей, в 2020 году - 10,845 трлн рублей.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин при принятии бюджета заявил, что в 2015, 2016 и 2017 годы депутаты исходили из того, что в РФ наблюдается снижение темпов роста экономики. «Сейчас у нас с вами в базовых показателях бюджета заложен рост экономики и ВВП. Это очень важно - мы вышли из стагнации, преодолели вызовы», - отметил он.