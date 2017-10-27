ЦБ снизил ключевую ставку

По решению совета директоров Банка России ключевая ставка снижена на 25 б.п., до 8,25% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Совет директоров Банка России 27 октября 2017 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 8,25% годовых», — говорится в сообщении ЦБ.

При принятии данного решения Банк России оценивал баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза.