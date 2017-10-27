Призовой фонд ЧМ-2018 увеличили на 12%

Совет ФИФА одобрил увеличение призового фонда на ЧМ-2018 в России до 400 млн долларов, увеличив его на 12% по сравнению с ЧМ-2014 в Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Это решение было принято 27 октября на заседании, состоявшемся в Калькутте.

Призовой фонд бразильского чемпионата составлял 358 млн долларов. Победитель, сборная Германии, получила 35 млн долларов, сборная Аргентины — 25 млн долларов, бронзовый призер, сборная Нидерландов, завоевала 22 млн долларов.