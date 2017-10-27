Конституционный суд РФ защитил тайну переписки

Конституционный суд (КС) РФ признал личные электронные письма россиян их собственностью, однако счел справедливым наказывать за пересылку конфиденциальной информации на личную электронную почту в случае наложенного запрета правовыми или локальными актами. Это решение было вынесено в ходе расследования по делу Александра Сушкова, пишут «Известия».

Он был уволен с работы за то, что переслал сам себе с корпоративной почты на личную документы, содержащие коммерческую тайну. Александров Сушков при устройстве на работу подписал инструкцию, запрещающую разглашать конфиденциальную информацию.

Москвич оспаривал свое увольнение в судах, но все их проиграл. Он обратился в КС РФ с требованием проверить норму «Об информации, информационных технологиях и защите информации», на основании которой был уволен.

26 октября КС РФ сообщил, что считает нормы закона «Об информации» конституционными. Однако судья Ольга Хохрякова сообщила, что условия пользовательского соглашения с почтовым сервисом нельзя использовать как разрешение на самостоятельное ограничение или разрешение на получение доступа к информации. Таким образом нарушается закон о тайне переписки.

В результате этого решения все постановления проигранных Сушковым судов подлежат пересмотру, что не гарантирует ему восстановления на работу. Он был ознакомлен с запретом на пересылку конфиденциальных сведений через личную почту и все-таки его нарушил.