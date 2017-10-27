В Норвегии обнаружили неизвестный объект на месте крушения Ми-8

Недалеко от Баренцбурга норвежские спасатели на месте вероятного крушения российского вертолета Ми-8 обнаружили на дне неопознанный объект. Как сообщает телекомпания NRK, об этом свидетельствуют воздушные пузыри, поднимающиеся со дна.

В этом месте ранее были замечены пятна топлива. Глубина в месте предполагаемого падения составляет 200 метров.

26 октября норвежская спасательная служба сообщила о крушении российского вертолета, принадлежащего компании «Конверс Авиа». На его борту находились восемь сотрудников НИИ Арктики и Антарктики.

Сотрудник поисковой службы Гейр Мортенсен заявил, что пассажиры и экипаж вертолета еще могут быть живы.

«Мы знаем, что на этих типах вертолетов есть спасательный плот. Никогда нельзя сдаваться раньше времени, все еще есть надежда», — сказал он.