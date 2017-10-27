Сбербанк предложил ввести обязательное страхование от киберугроз

В рамках правительственной программы «Цифровая экономика» прорабатывается создание рынка страхования от киберугроз, пишет «Коммерсантъ».

Рабочую группу по этому направлению возглавляет Сбербанк. Он подготовил план мероприятий, который предполагает введение стандарта по обязательному аудиту информационной безопасности к 2020 году.

Этот стандарт будет описывать условия страхования от хакерских атак и сбор статистики.

Сбербанк предлагает ввести обязательное страхование от киберрисков для банков, аэропортов, вокзалов и стратегических отраслей промышленности — металлургии, машиностроения, судостроения, авиапрома и других.