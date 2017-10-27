Россия согласилась на отсрочку по долгам Венесуэлы

Соглашение по реструктуризации венесуэльского долга перед РФ предусматривает отсрочку выплат, сообщил министр финансов России Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

По его словам, стороны договорились разделить долг на две неравные части, «сделать для первой части достаточно льготные условия с небольшой суммой погашения, чтобы было по силам коллегам из Венесуэлы, большую часть перенести на второй этап расчета по этому долгу».

Теперь это соглашение должны утвердить власти обеих стран.

В 2011 году Россия выделила Венесуэле кредит на сумму до 4 млрд долларов, на который республика закупала российскую промышленную продукцию

В 2014 году Венесуэла попросила продлить период погашения кредита. К сентябрю 2016 года общая сумма задолженности перед Россией составляла 2,84 млрд долларов.

Как сообщала Счетная палата, из-за просроченных Венесуэлой платежей бюджет России в 2017 году недополучит 53,9 млрд рублей. Кроме этого, Венесуэла должна еще 6 млрд долларов по кредиту российской госкомпании.