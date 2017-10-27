Сенат Испании ввел прямое управление в Каталонии

Верхняя палата испанского парламента — Сенат — поддержала правительство, позволив ему применить статью конституции о прямом управлении в Каталонии. Об этом сообщает 20minutos.

Ранее сегодня парламент Каталонии провозгласил независимость этого автономного региона. Перед голосованием оппозиционные партии, составляющие меньшинство, покинули зал голосования.

21 октября правительство Испании решило применить 155-ю статью конституции и снять со своих постов главу Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратников, введя прямое управление из Мадрида.

1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, в ходе которого при явке 43% около 90% проголосовавших поддержали отделение от Испании. Испанские власти назвали этот референдум незаконным и всячески старались помешать его проведению.