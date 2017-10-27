У «Аэроэкспресса» появились двухэтажные вагоны

Компания «Аэроэкспресс», которая доставляет пассажиров с московских вокзалов в аэропорты, сообщила сегодня о запуске первого двухэтажного поезда на линии.

Поезд произведен швейцарской компанией Stadler. Он курсирует по маршруту «Киевский вокзал — аэропорт Внуково».

Планируется, что в ноябре двухэтажные поезда начнут перевозить пассажиров с Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово и обратно.

Обновление подвижного состава, как отмечается в релизе, связано с чемпионатом мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Поездка на «Аэроэкспрессе» стоит 420 рублей в одну сторону. Поезд идет 35-45 минут.