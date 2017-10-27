27 октября 2017, 16:52
У «Аэроэкспресса» появились двухэтажные вагоны
Компания «Аэроэкспресс», которая доставляет пассажиров с московских вокзалов в аэропорты, сообщила сегодня о запуске первого двухэтажного поезда на линии.
Поезд произведен швейцарской компанией Stadler. Он курсирует по маршруту «Киевский вокзал — аэропорт Внуково».
Планируется, что в ноябре двухэтажные поезда начнут перевозить пассажиров с Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово и обратно.
Обновление подвижного состава, как отмечается в релизе, связано с чемпионатом мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.
Поездка на «Аэроэкспрессе» стоит 420 рублей в одну сторону. Поезд идет 35-45 минут.
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