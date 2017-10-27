Саперы вынесли взрывоопасное вещество из дома в Балашихе

В подмосковной Балашихе саперы вынесли капсулу со взрывоопасным веществом из дома на улице Речной, где находилась лаборатория по производству взрывчатки. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

Ранее сегодня в одной из квартир дома были обнаружены лаборатория и емкость со взрывоопасным веществом. Из дома были эвакуированы около 40 человек — подъезд, в котором располагалась лаборатория.

Источник телеграм-канала Hue в правоохранительных органах сообщил, что, помимо лаборатории для производства взрывчатки, в квартире также было найдено оборудование и компоненты для изготовления наркотика метамфетамина.

По данным Mash, по делу проходят трое подозреваемых.

Hue отмечает, что одного из задержанных зовут Алексей Шаховский. Якобы он ранее входил в неонацистскую группировку «Белые волки», жертвами которой стал в том числе судья Эдуард Чувашов. Шаховский, по информации канала, уже отбыл наказание.

Еще один задержанный — местный житель Александр Шаповал, который ранее работал спасателем.

Официально информация по задержанным не поступала.