В Кремле предпочли вопросы настоящего рассекреченным документам о Кеннеди

В администрации президента России пока не ознакомились с рассекреченными документами об убийстве президента США Джона Кеннеди. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

26 октября были рассекречены 2891 документ об убийстве Кеннеди в ноябре 1963 года. Из документов ЦРУ выяснилось, что убийца главы Белого дома Ли Харви Освальд за два месяца до совершения преступления был в Мехико, где общался с советским дипломатом, предположительно, агентом КГБ.

«Нет, еще пока не ознакомились, ничего не можем сказать. Знаете, предпочитаем заниматься вопросами настоящего и будущего, учась на уроках прошлого», — заявил Песков.