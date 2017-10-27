В Китае McDonald’s переименовали в «Золотые арки»

Сеть американского гиганта быстрого питания McDonald's в Китае вместо прежнего названия Maidanglao получила название Jingongmen. Об этом сообщает CNN.

Сами китайцы в соцсетях пишут, что это название больше подходит «унылой госкомпании», мебельному магазину, и вообще непонятно, может ли ресторан с таким названием предложить что-то съедобное».

Пресс-секретарь McDonald's в Шанхае сообщил CNN Money, что брендинг сети остается неизменным. Возможность влиять на деятельность американской компании появилась после продажи большей части бизнеса китайскому консорциуму на сумму более двух миллиардов долларов.

Кроме того, в Китае принято подбирать собственное название западным продуктам питания для привлечения большего количества потребителей. Например, Coca-Cola переименована в Ke kou ke le, что означает «вкусно и весело». Поисковая система Google (GOOG) называется Gu ge, или «сбор урожая», а онлайн-платформа Airbnb звучит как Aibiying, «приветствовать друг друга с любовью».

McDonald's пришел на китайский рынок в 1990 году, в настоящее время по стране открыто 2,5 тысячи торговых точек. В ближайшие пять лет корпорация планирует расширить сеть, создав рабочие места для двух тысяч китайцев.