Россия расширила продовольственное эмбарго за счет свиней и животного жира

Правительство России расширило перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в страну из стран Запада. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

В санкционный список включены живые свиньи (за исключением чистопородных племенных животных), а также пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, включая их жир и сало, а также некоторые другие продукты.

Запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, мяса и сыров из Европы, США, Австралии, Канады и Норвегии действует в России с 2014 года. Он был введен в ответ на санкции этих стран из-за присоединения Крыма и войны в Донбассе.