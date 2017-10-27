В России создадут новый скоростной военный вертолет

Начальник боевой подготовки армейской авиации Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) Олег Чесноков заявил, что в настоящее время ведется работа по созданию скоростного вертолета, развивающего скорость до 400 км/ч. Об этом пишет «Интерфакс».

«Что касается перспектив создания вертолета со скоростью полета более 400 км/ч, то сегодня работа такая ведется. Это будет совершенно новый авиационный комплекс, не на базе вертолета Ми-24», — сказал Чесноков.

Он также сообщил, что технические решения для создания перспективной скоростной машины отрабатываются на базе летающей лаборатории, оборудованной на базе вертолета Ми-24.

Чесноков отметил, что внимание российских военных сконцентрировано на увеличении дальности обнаружения, распознавания, а также поражения целей в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях. Он добавил, что именно поэтому, в первую очередь, разрабатываются обзорно-прицельные системы нового поколения. Чесноков также отметил важность разработки новых комплексов управляемого вооружения и самого ракетного вооружения повышенной дальности применения.