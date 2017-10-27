Директора РАМТ отправили под домашний арест

Басманный суд отправил директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум под домашний арест до 26 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, ходатайство следствия было удовлетворено. Между тем защита Апфельбаум настаивала на необходимости освободить ее под залог в 1 миллион рублей.

По данным следствия, Апфельбаум в конце мая, когда прошли обыски и допросы по делу «Седьмой студии», связывалась с обвиняемыми по делу — продюсером Екатериной Вороновой и бывшим гендиректором «Гоголь-центра» Алексеем Малобродским.

Кроме того, она не признает своей вины в мошенничестве, но «фактически сообщила, что отсутствие надлежащего контроля за расходованием денежных средств "Седьмой студией" является результатом халатности» с ее стороны.

Напомним, Апфельбаум задержали 26 октября. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).