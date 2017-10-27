В Кремле назвали враждебным новый санкционный список США

В Кремле считают, что новый санкционный список российских компаний, поступивший в американский конгресс, является «отголоском враждебных проявлений в отношении нашей страны». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Накануне в Госдепе сообщили о том, что подготовили список и передали его на утверждение в парламент. Вскоре The New York Times опубликовала его. Предлагается ввести санкции в отношении 39 российских компаний и организаций — это предприятия оборонки, а также ФСБ, ГРУ и СВР.

Большинство, если не все из этих организаций, и раньше были в санкционном списке. Закон о санкциях США предусматривает наказание для компаний, работающих на американском рынке и заключающих контракты с помещенными в список юрлицами.

По словам Пескова, «публикация вызывает обеспокоенность. Но думаю, что, наверно, все-таки сначала надо изучить решение, если и когда оно будет формализовано, и после этого давать уже какие-то оценки».