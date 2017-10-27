Доставка iPhone X россиянам задержится из-за высокого спроса

27 октября российские розничные и интернет-магазины начали принимать заказы на покупку смартфона Apple iPhone X. Однако, как пишет РБК, из-за ажиотажного спроса в официальном интернет-магазине iPhone X будет доступен со сроком доставки через 5-6 недель, а не 3 ноября, как было обещано ранее.

Стоимость нового гаджета варьируется от 79,099 тысяч рублей до 91,99 тысяч рублей.

Источник издания сообщил, что доля российского онлайн-магазина Apple в общих продажах небольшая, на нее было зарезервировано небольшое количество iPhone X, и лимит быстро исчерпался. Эксперты ожидают дефицита новых моделей и в оффлайн-продажах.

На сайтах крупных российских операторов мобильных сетей все еще можно совершить предзаказ и получить iPhone X 3 ноября.

Представитель «Связного» Сергей Тихонов рассказал изданию, что за несколько часов количество заявок на новую модель превысило количество заявок за первые три дня продаж iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Он отметил, что половина заявок оформлена на самую дорогу версию iPhone X с памятью 256 ГБ.