В США опубликовано около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди

На сайте Национального архива США опубликовано около трех тысяч документов, связанных с расследованием убийства американского президента Джона Кеннеди в 1963 году.

По распоряжению президента США Дональда Трампа они впервые стали достоянием гласности. В Белом доме сообщили, что до конца апреля 2018 года будет обнародовано еще несколько тысяч.

Пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс сообщила, что документы будут подвергнуты незначительному редактированию исключительно по соображениям национальной безопасности.

Рассекреченные документы содержат, в частности сообщение на имя главы ЦРУ Эдгара Гувера о том, что весть об убийстве 35-го президента в Советском Союзе была встречена большим шоком и оцепенением — «колокола церквей звонили в память о президенте Кеннеди».