Венедиктов решил обратиться в СК из-за сюжетов об «Эхе» на «России 24»

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов будет обращаться в Следственный комитет с просьбой допросить журналистов «России 24», сделавших два сюжета об «Эхе Москвы». Об этом он заявил в эфире «Дождя».

В первом сюжете под названием «Эхо Госдепа. Радиостанция "Эхо Москвы" попалась на сотрудничестве с западными НКО» говорилось о том, что ведущие «Эха» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр на конференции с иностранными журналистами обсуждали российские проблемы.

Вскоре после выхода этого сюжета на Фельгенгауэр напали — мужчина проник в редакцию «Эха» и ударил журналистку в шею ножом, оно попала в Склиф. Нападавший Борис Гриц задержан.

«Мы считаем, что этот сюжет мог быть подстрекательством тем людям, которые, патриоты, сочли после этого сюжета Таню врагом, шпионом, агентом», — зяавил Венедиктов.

Также он сообщил о намерении «эвакуировать» из России журналистку «Эха» Ксению Ларину после эфира Владимира Соловьева на «Вести ФМ», где он раскритиковал ее за твит.

Ведущий «России 1» Дмитрий Киселев дал комментарий РИА Новости по поводу заявления Венедиктова: «Я посоветовал бы Алексею Венедиктову обратиться не в Следственный комитет, а к психиатру, потому что у него налицо бред преследования — симптомы, как и у Бориса Грица».