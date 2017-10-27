Три человека погибли при столкновении школьного автобуса с лесовозом в Коми

Школьный автобус столкнулся с лесовозом в районе села Ыб Сыктывдинского района Коми, в результате погибли трое взрослых, сообщает республиканское управление СКР.

По факту ДТП организована доследственная проверка. В частности, следователи проверяют, соответствовала ли перевозка детей законам.

Как сообщает «Комиинформ», погибли водитель школьного ПАЗа, а также две сотрудницы Яснэгской школы.

В аварии пострадали еще три женщины и двое детей 15-ти лет.

«Одна женщина находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, одна — в отделении торакальной хирургии. 15-летняя девочка лежит в нейрохирургическом отделении, она получила травму легкой степени тяжести, и несколько дней будет находиться под наблюдением врачей», — говорится в заметке.

Ученики направлялись в республиканский агропромышленный техникум в селе Выльгорт, куда ездят по пятницам на профобучение.