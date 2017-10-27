Обвиняемую в растрате в компании Артема Чайки выпустили из СИЗО

Суд в Москве перевел под домашний арест Екатерину Краснихину, которая в 2010-2012 годах была гендиректором ООО «НК Бердяуш», сообщает РБК.

Краснихину вместе с другими бывшими руководителями компании обвиняют в растрате 146 млн рублей.

Фигурантка была арестована 23 октября. О смягчении меры пресечения ходатайствовал следователь МВД, сославшись на запросы замгенпрокурора Виктора Гриня и уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.

По версии следствия, в 2012-2014 годах «НК Бердяуш» переводила средства фирмам за услуги, которые в действительности не оказывались.

Компания представляет собой гранитный карьер в поселке Бердяуш Челябинской области. Сейчас она называется «ПНК-Урал» и принадлежит Артему Чайке — сыну генпрокурора Юрия Чайки.