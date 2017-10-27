Ведущая «Эха Москвы» Ксения Ларина эвакуируется из России из-за эфира Соловьева

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов намерен «эвакуировать» из России ведущую радиостанции Ксению Ларину. Об этом он заявил телеканалу «Дождь».

По словам Венедиктова, поводом стал эфир ведущего ВГТРК Владимира Соловьева, посвященный «Эху Москвы».

Главред добавил, что свои программы на «Эхе» Ларина будет вести удаленно.

Сейчас по такой схеме работает обозреватель Юлия Латынина.

«Я принял решение эвакуировать Ксению Ларину, и она покинет страну минимум на полгода, пока ей не будет гарантирована безопасность, потому что следующий удар в горло может быть после этой передачи от Соловьева», — сообщил Венедиктов.

Ранее на этой неделе гражданин России и Израиля Борис Гриц проник на радиостанцию и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Она попала в реанимацию Склифа, нападавший был задержан.

Он заявил о том, что ведущая его преследовала телепатически.

Как пишет «Новая газета», сегодня в утреннем эфире «Вести FM», который ведет Соловьев, он и историк Армен Гаспарян «прошлись по моральному облику Лариной» и обвинили ее во лжи.

Журналистка после ранения своей коллеги выложила в твиттере фотографию крови на полу редакции и написала: «Теперь на работе так. Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы».