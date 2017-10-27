Казахстан перейдет на латиницу до 2025 года

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переходе казахского алфавита с кириллицы на латиницу.Эта информация опубликована 27 октября на сайте главы государства.

«В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику постановляю: утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, правительству Республики Казахстан: образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года», — сказано в документе.

В новом проекте казахского алфавита на латинице 32 буквы, специфические звуки обозначены буквами с апострофами.

Накануне Нурсултан Назарбаев рассказал «Ведомостям», что переход на латиницу будет совершен системно и постепенно. Он также сообщил, что рабочая группа по переводу казахского языка на латинскую графику представила ему результаты работы еще 9 октября.

«Комиссия завершила свою работу. Последний вариант был опубликован. Есть консенсус между учеными, языковедами, политиками, молодежью, представителями Ассамблеи народа Казахстана. В целом общество поддерживает», — подчеркнул казахский лидер.